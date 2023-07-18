Уряд погодить експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС – Шмигаль

Відбудова дамби Каховського водосховища відіграє важливу роль у відновленні систем зрошення на півдні України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він сказав у своїй промові 18 липня.

«Сьогодні Уряд затверджує постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни», – сказав він. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Шмигаль уточнив, що проєкт розрахований на два роки. На першому етапі планується спроєктувати необхідні інженерні конструкції та підготувати базу для відновлення.

«Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає власне будівельні роботи», – додав Шмигаль.

Проєктом керуватиме Міністерство економіки, роботи замовлятиме державна компанія «Укргідроенерго».

«Рішення про підготовку до відновлення ухвалене після консультацій з експертами та спеціалістами. Відбудова Каховської гідроелектростанції примножить економічний потенціал України як в аграрній, так і в енергетичній сфері», – вважає голова уряду.

Іншою умовою розвитку аграрного сектору він назвав розмінування земель сільськогосподарського призначення. За даними Шмигаля, наразі обстежено понад 160 тисяч гектарів, це більше третини площі, яку уряд хоче повернути в експлуатацію аграріїв.

Про руйнування греблі Каховської ГЕС стало відомо на світанку 6 червня. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року.

Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі Каховської ГЕС. Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила росія.

Агентство Телевидения Новости