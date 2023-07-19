«Харківводоканал» усуває складну аварію на проспекті Гагаріна

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» сьогодні, 19 липня, почали усунення 14-ти пошкоджень на водоводах.

На перетині пр. Гагаріна та вул. Обоянської робітники усувають аварію на водоводі діаметром 1200 мм, повідомляють на сайті міськради.

Як повідомив майстер служби водопровідних мереж Ігор Лісконог, ремонт виконується поетапно.

Постачання води буде призупинене лише безпосередньо на час проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Агентство Телевидения Новости