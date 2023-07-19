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Внаслідок ворожих атак 18-19 липня знищено 60 тис. тонн зерна: міністр агрополітики

Внаслідок ворожих атак 18-19 липня знищено 60 тис. тонн зерна: міністр агрополітики

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив про знищення 60 тис. тонн зерна в морських портах «Одеса» і «Чорноморськ» унаслідок російських ударів 18 і 19 липня і закликав світову спільноту жорстко відреагувати на факт агресії.

Пише видання Interfax-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства.

Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ.

Нічний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту Чорноморськ.

У порту Чорноморська також були знищені 60 000 т зерна, яке мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

Агентство Телевидения Новости

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