Росіяни почали відмовлятися від броней на відпочинок у Криму

Представник окупаційної влади в АР Крим кажуть про хвилю відмов росіян від броней у готелях і санаторіях Криму після атаки на Кримський міст.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс” із посиланням на Володимира Константинова, так званого “голову Державної ради республіки”, пише «Економічна правда».

Найбільша кількість анульованих броней спостерігалася в Керчі – 20,7%.

У Феодосії, станом на вівторок, із 34 працюючих закладів, що приймають туристів, відмови від броні було зафіксовано в 16.

Найбільше занепокоєння у росіян виникає з приводу відпочинку та оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах. Так, у Бахчисарайському районі анульовано бронь на оздоровлення 50 дітей із Санкт-Петербурга в одній із дитячих здравниць

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