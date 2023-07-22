У США торнадо зруйнував завод Pfizer

На американський штат Північна Кароліна налетів торнадо.

Серйозні ушкодження отримав завод із виробництва ліків фармацевтичної компанії Pfizer у Рокі-Маунт, повідомляє видання Ліга з посиланням на CNN.

Торнадо досяг швидкості вітру до 150 миль на годину (понад 240 км/год), перш ніж зірвав великі шматки металевого даху будівлі Pfizer і перевернув вантажівки на стоянці.

Шістнадцять осіб отримали поранення, про загиблих не повідомляється.

Найбільших збитків стихія завдала складу підприємства, яке постачає лікарням США чверть ін’єкційних препаратів – анестезію, анальгетики, протиінфекційні засоби, нервово-м’язові блокатори тощо.

Pfizer відмовилася коментувати обсяги ліків, знищених торнадо.

Більшу частину будівлі Pfizer було зруйновано, а 50 000 піддонів з ліками знищено.

Близько 100 транспортних засобів були пошкоджені, зокрема вилочні навантажувачі, які були розкидані по прилеглих залізничних коліях.

Агентство Телевидения Новости