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На Харківщині поліція під час евакуації потрапила під обстріл (відео)

На Харківщині поліція під час евакуації потрапила під обстріл (відео)

Поліція Харківщини під обстрілами продовжує вивозити людей з Липців. Під час одного з рейсів правоохоронці потрапили під ворожий обстріл.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Поліцейські рятують тих, хто залишився там. Одна з родин просила допомоги з розбитої 4-поверхівки. Росіяни вже били туди авіабомбою, тож решта мешканців будинку виїхала раніше.

Коли працівники поліції Липців приїхали забирати цих людей, ворог почав обстріл з «Градів». Двох жінок та чоловіка, яких приїхали евакуювати, все ж вдалося вивезти. Вони в безпеці та не постраждали.

Агентство Телевидения Новости

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