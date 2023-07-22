Мешканка Харківщини запевняла, що «росія тут назавжди»: заочно повідомлено про підозру

Жінка добровільно погодилась на призначення її старостою села Хотімля Чугуївського району та активно співпрацювала з ворогом.

Свої обов’язки порушниця виконувала в приміщенні сільської ради села, повідомляють у пресслужбі поліції Харківської області.

36-річна жінка показувала військовослужбовцям рф адреси людей, які мають зброю, а також учасників АТО та ООС. Зловмисниця негативно висловлювалась щодо України, говорила, що “росія тут назавжди”

. Також вона неодноразово публічно закликала громадян до співпраці з окупантами.

Після втечі окупантів, зловмисниця поїхала за ними до рф.

Дізнавачі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП під процесуальним курівництвом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці заочно про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Проводяться відповідні процесуальні дії щодо оголошення в розшук підозрюваної.

Агентство Телевидения Новости