У Польщі в ДТП постраждали 8 українців

За даними поліції, бус з українцями влетів у вантажівку, яка стояла у черзі. Усі постраждалі потребували госпіталізації.

На пункті пропуску в Медиці в Польщі сталася ДТП, в якій постраждали 9 людей, пише видання «Фокус».

Серед них — 8 громадян України, повідомляє сайт місцевої поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на ділянці автодороги між Перемишлем та Медикою у черзі з авто, які намагалися перетнути кордон з Україною.

Бус з українцями, який їхав з Вроцлава, влетів у вантажівку, яка стояла у черзі попереду. Через що пасажири транспортного засобу отримали травми.

За даними поліції, водій буса намагався об’їхати припарковані на узбіччі авто і не впорався з кермуванням.

Внаслідок зіткнення постраждали 8 громадян України віком від 17 до 61 року. Усі вони потребували госпіталізації.

Драгер показав, що 34-річний водій буса був тверезий. Його затримали для з’ясування обставин ДТП.

Агентство Телевидения Новости