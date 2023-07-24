6 місяців за непокору: Ґрета Тунберг постане перед судом

Екоактивістка підозрюється в опорі поліції під час кліматичної демонстрації: заважала руху танкерів у порту Мальме, а правоохоронці намагались це припинити.

24 липня шведський суд розгляне справу екоактивістки Ґрети Тунберг, пише видання «Фокус».

За перешкоджання діям поліції під час кліматичного протесту у місті Мальме (Швеція) екоактивістка може потрапити до тюрми на пів року або сплатить штраф. Про деталі справи розповіло агентство Associated Press.

Про справу проти Тунберг стало відомо завдяки заяві пресслужби Міністерства юстиції Швеції.

Зокрема, 7 липня стало відомо про висунення обвинувачення проти 19-річної жінки, яка брала участь у кліматичній демонстрації в Мальме.

Демонстрація, на думку поліції, заважала руху транспорту. Коли ж фігурантці запропонував припинити блокування транспорту, вона не підкорилась цим вимогам, за що постане перед судом.

Правоохоронці пояснили, що подібне обвинувачення може бути покаране шістьма місяцями ув’язнення або штрафом.

Агентство Телевидения Новости