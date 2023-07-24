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Вішали, били молотком та, нарешті, втопили – у Бабаях пенсіонери жорстоко вбили свого собаку

Вішали, били молотком та, нарешті, втопили – у Бабаях пенсіонери жорстоко вбили свого собаку

Слідчі Харківщини повідомили про підозру літньому подружжю у вбивстві домашньої тварини. Встановлено, що 71 та 81-річні мешканці селища Бабаї позбавили життя собаку за те, що він не лаяв та не захищав домоволодіння.

24 червня чоловік та дружина вирішили вбити тварину, яка утримувалась у них близько 2 років.

Спочатку вони підвісили тварину на капроновій мотузці, після чого жінка почала завдавати удари молотком по тулубу та голові, а потім вони помістили її до металевого чана з водою. Переконавшись, що собака не подає ознак життя, чоловік та жінка дістали його та закопали на території домоволодіння.

21 липня подружжю повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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