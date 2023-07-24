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Не подужала сильну течію: в поліції розповіли подробиці загибелі 14-річної дівчини в Ізюмі

Не подужала сильну течію: в поліції розповіли подробиці загибелі 14-річної дівчини в Ізюмі

14-річна дівчина не подужала сильну течію та потонула в річці Сіверський Дінець на Ізюмщині. Трагедія сталася 23 липня близько 16:30.

Напередодні дві дівчини купалися в річці. Вони пливли від одного мосту до іншого. В цей час неповнолітні почали кричати та кликати на допомогу, повідомили в ГУНП Харківської області.

Хлопці, котрі ловили рибу, кинулись їх рятувати, але встигли витягнути тільки одну з дівчат. Рибалки повідомили, що друга неповнолітня пішла під воду.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Агентство Телевидения Новости

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