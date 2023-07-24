Поліція шукає вандалів, які пошкодили пам’ятник жертвам Голодомору в Лозівському районі

Поліція встановлює зловмисників, які скоїли наругу на цвинтарі в селі Миролюбівка Лозівського району. Невідомі пошкодили пам’ятник жертвам Голодомору та понад 10 надгробків.

Інформація про злочин надійшла до Лозівського РВП 23 липня від старости села, повідомили в ГУНП Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели огляд місця події. На могилах виявлені розбиті вази, на пам’ятниках маються сколи.

Слідчим відкриті кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

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