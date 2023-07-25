«Паливний бізнес» на окупованій Харківщині: затримано ще трьох поплічників ворога

Співробітники Служби безпеки України викрили ще трьох поплічників рашистів у звільнених районах Харківської області.

Зловмисниками виявилися мешканці смт Великий Бурлук Куп’янського району Харківщини у віці від 32 до 37 років, про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Від початку захоплення району колаборанти встановили тісні зв’язки з російськими загарбниками і добровільно почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією та військовими рф.

Навесні 2022 року ділки домовилися з окупантами, що будуть віддавати їм частину прибутків від своєї торгівлі, якщо вони дозволять їм торгувати паливно-мастильними матеріалами.

Підозрювані придбали необхідний транспорт для перевезення палива.

Після цього вони організували канал постачання з окупованих м. Сватове та м. Старобільськ Луганської області та почали торгувати паливом на території смт Великий Бурлук, повідомляє речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Напередодні деокупації колаборанти втекли разом з окупантами на територію рф. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 СВ Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости