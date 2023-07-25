4 легкові авто та 2 карети швидкої допомоги передали військовим, що боронять Харківщину: ХОВА

Сьогодні передали нашим захисникам лазнево-пральний комплекс, 4 легкові авто та 2 карети швидкої допомоги. Крім того, військовослужбовці отримали дрони, тепловізори, павербанки, комп’ютери, планшети, мобільні телефони та багато іншої техніки необхідної на фронті, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Ще одну повністю обладнану карету “швидкої” та аптечки невідкладної допомоги від ЮНІСЕФ передали на потреби мешканців Куп’янської громади, що потерпає від ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости