Потрібні будматеріали, термобілизна, дрова: у Золочівській громаді готуються до зими

Частина населених пунктів Золочівської громади перебуває в зоні обстрілів ворога, тому люди постійно потребують всілякої підтримки.

Під час зустрічі з представником Міжнародного Комітету Червоного Хреста керівники Золочівської територіальної громади розповіли партнерам, що необхідно людям для повноцінного життя. Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«Частина жителів залишилася без роботи і засобів існування, не всі мають можливість виїхати у безпечні місця з-за фінансових труднощів чи інших причин. Напередодні зими найважливішим питанням залишається ремонт пошкодженого житла, тому маємо нагальну потребу в шифері, плитах ОСБ, нам потрібні комплектуючі для ремонту систем водопостачання і водовідведення, дрова і пелети, термобілизна», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости