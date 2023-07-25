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Потрібні будматеріали, термобілизна, дрова: у Золочівській громаді готуються до зими

Потрібні будматеріали, термобілизна, дрова: у Золочівській громаді готуються до зими

Частина населених пунктів Золочівської громади перебуває в зоні обстрілів ворога, тому люди постійно потребують всілякої підтримки.

Під час зустрічі з представником Міжнародного Комітету Червоного Хреста керівники Золочівської територіальної громади розповіли партнерам, що необхідно людям для повноцінного життя. Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

«Частина жителів залишилася без роботи і засобів існування, не всі мають можливість виїхати у безпечні місця з-за фінансових труднощів чи інших причин. Напередодні зими найважливішим питанням залишається ремонт пошкодженого житла, тому маємо нагальну потребу в шифері, плитах ОСБ, нам потрібні комплектуючі для ремонту систем водопостачання і водовідведення, дрова і пелети, термобілизна», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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