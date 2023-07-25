Енергетики відремонтували лінію електропередачі, яка живить екопарк

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відремонтували повітряну лінію 6 кВ, яка постачає електрику до «Фельдман Екопарку».

Як повідомили в Харківобленерго, незважаючи на те, що лінія відносно коротка – 3,2 км, впоратися із цим завданням було непросто.

Саме з цього напрямку ворог намагався потрапити до міста, тому тут були дуже інтенсивні обстріли.

Працівники екопарку з болем згадують початок війни та неохоче розповідають про руйнування та втрати: авіанальоти, стрільба, вибухи – все це шокувало як людей, так і тварин.

«Екопарк було знеструмлено майже одразу. Життя тієї миті зупинилося. Насоси перестали качати воду.

Зараз з поверненням електрики ми зможемо відновити роботи за всіма напрямками: налагодити подачу води, зробити освітлення зон, запустити будівельників», – розповів начальник експлуатації «Фельдман Екопарку»Костянтин Анісімов.

Після відновлення електропостачання працівники вже мріють про повернення нових тварин. Так, у найближчих планах – провести реконструкцію та відремонтувати будівлі, де жили шимпанзе та лемури.

Агентство Телевидения Новости