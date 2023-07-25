Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:03
Просмотров: 192

Енергетики відремонтували лінію електропередачі, яка живить екопарк

Енергетики відремонтували лінію електропередачі, яка живить екопарк

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» відремонтували повітряну лінію 6 кВ, яка постачає електрику до «Фельдман Екопарку».

Як повідомили в Харківобленерго, незважаючи на те, що лінія відносно коротка – 3,2 км, впоратися із цим завданням було непросто.

Саме з цього напрямку ворог намагався потрапити до міста, тому тут були дуже інтенсивні обстріли.

Працівники екопарку з болем згадують початок війни та неохоче розповідають про руйнування та втрати: авіанальоти, стрільба, вибухи – все це шокувало як людей, так і тварин.

«Екопарк було знеструмлено майже одразу. Життя тієї миті зупинилося. Насоси перестали качати воду.

Зараз з поверненням електрики ми зможемо відновити роботи за всіма напрямками: налагодити подачу води, зробити освітлення зон, запустити будівельників», – розповів начальник експлуатації «Фельдман Екопарку»Костянтин Анісімов.

Після відновлення електропостачання працівники вже мріють про повернення нових тварин. Так, у найближчих планах – провести реконструкцію та відремонтувати будівлі, де жили шимпанзе та лемури.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 