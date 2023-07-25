Триває евакуація населення з Вовчанського району

Волонтери, спецпризначенці, ювенальні поліцейські провели евакуацію дітей і дорослих з небезпечних районів.

Поліцейські полку особливого призначення забезпечують охорону громадського порядку під час евакуації, разом з ювенальними поліцейськими проводять роз’яснювальну роботу з родинами, в яких є діти, і які не погоджуються виїхати, повідомляють в пресслужбі поліції Харківської області.

Під час евакуаційних заходів одночасно працює декілька груп. Загалом за вчорашній день евакуйовано 11 дітей і дорослих.

Агентство Телевидения Новости