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Одеського ексвійськкома Борисова взяли під варту з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень

Одеського ексвійськкома Борисова взяли під варту з можливістю внесення застави у 150 мільйонів гривень

Колишньому одеському воєнкому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розглянувши клопотання прокурорів Офісу Генпрокурора та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд обрав колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із визначенням розміру застави в 150 млн грн.

Прокурори у суді клопотали про обрання йому безальтернативного запобіжного заходу – тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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