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Окупанти знов обстріляли Козачу Лопань з танку

Окупанти знов обстріляли Козачу Лопань з танку

25 липня близько 12 години російські військові обстріляли смт Козача Лопань. За попередніми даними, пролунало близько 5 пострілів з танку. Пошкоджено присадибну ділянку.

Також ворог вкотре обстріляв Куп’янськ: пошкоджено житлові будинки. У селі Подоли внаслідок ворожого обстрілу сталось загоряння лісу. Попередньо, удари велись з РСЗВ та артилерії, повідомляє прокуратура Харківської області.

Під обстрілами з боку зс рф перебувало смт Вільча Чугуївського району: є пошкодження будівель.

За процесуального керівництва Куп’янської, Дергачівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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