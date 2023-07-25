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25.07.2023 23:26
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П’ятеро постраждалих: поліція з’ясовує обставини ДТП з тролейбусом

П’ятеро постраждалих: поліція з’ясовує обставини ДТП з тролейбусом

25 липня на проспекті Любові Малої тролейбус збив пішоходів та врізався в електроопору. Зі слів водія, у нього відмовили гальма.

Пішоходи перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу. Забої та садна отримали 49-річний чоловік та двоє його дітей – 4 і 2 років, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Також травмувались чоловік і жінка, які знаходились у тролейбусі.  

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку. 

Агентство Телевидения Новости

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