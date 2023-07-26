Горить пшениця в Красноградському районі: площа пожежі склала 20 га
26 липня о 12:09 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу пшениці на корені на полі одного з сільськогосподарських підприємств.
Подія сталась на околиці с. Бесарабівка Кегичівської територіальної громади Красноградського району, повідомляє ДСНС.
До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 20-ї та 55-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Їх на допомогу також прибули 3 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки місцевих агропідприємств.
Площа пожежі склала близько 20 га. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 60 га вдалося врятувати.
О 13:10 пожежу локалізували, о 13:30 – ліквідували.
Причина виникнення загоряння встановлюється.