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Горить пшениця в Красноградському районі: площа пожежі склала 20 га

Горить пшениця в Красноградському районі: площа пожежі склала 20 га

26 липня о 12:09 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу пшениці на корені на полі одного з сільськогосподарських підприємств.

Подія сталась на околиці с. Бесарабівка Кегичівської територіальної громади Красноградського району, повідомляє ДСНС.

До місця виклику направлено 2 оперативні відділення 20-ї та 55-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Їх на допомогу також прибули 3 одиниці пристосованої для цілей пожежогасіння техніки місцевих агропідприємств.

Площа пожежі склала близько 20 га. Завдяки оперативним діям вогнеборців та аграріїв понад 60 га вдалося врятувати.

О 13:10 пожежу локалізували, о 13:30 – ліквідували.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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