Загинули понад 40 осіб: пожежі охопили Середземномор’я

Жертвами вогню стали жителі Алжиру, Італії та Греції. Стихія загрожує населеним пунктам та курортам, тисячі людей евакуйовані.

Через лісові пожежі, які охопили Середземномор’я, загинули понад 40 людей в Алжирі, Італії та Греції. Про це 26 липня повідомляє видання «Кореспондент» із посиланням на BBC News.

Зазначається, що на Родосі оголошено надзвичайний стан, вогонь також вирує на островах Корфу та Евія.

Тривала хвиля спеки не зменшується – очікується, що у деяких районах Греції температура підніметься вище 44C.

Пожежі на острові Сицилії та у італійському регіоні Апулія змусили тисячі людей покинути домівки. Сильні вітри та суха рослинність сприяють поширенню вогню.

Найбільша кількість загиблих наразі зафіксована в Алжирі – 34 особи, у тому числі десять військових.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що найбільше постраждало місто Беджайя, де загинули 23 людини.

В Італії поблизу Палермо жертвами вогню стало літнє подружжя. Поблизу міста також загинула 88-річна жінка. Крім того, через шторм на півночі країни загинули двоє людей, на яких впали дерева.

Агентство Телевидения Новости