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Відтепер Різдво відмічатимемо 25 грудня: Зеленський підписав закон

Відтепер Різдво відмічатимемо 25 грудня: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає перенесення дат святкування трьох державних свят: Різдва, Дня Української Державності та Дня захисників і захисниць України.

Відтепер Різдво Христове святкуватиметься 25 грудня, натомість 7 січня виключили з переліку святкових і вихідних днів, повідомляє «Громадське».

Окрім того:

15 липня святкуватимуть День Української Державності (замість 28 липня), коли вшановують пам’ять державотворця Володимира Великого;

1 жовтня відзначатимуть День захисників і захисниць України (замість 14 жовтня), яке пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

У пояснювальній записці законопроєкту вказувалося, що в умовах повномасштабної війни рф проти України триває потужне відродження української нації.

Агентство Телевидения Новости

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