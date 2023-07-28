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В Україні зібрано 11,2 млн тонн ранніх зернових культур

В Україні зібрано 11,2 млн тонн ранніх зернових культур

Лідерами зі збору зернових є сільгосптоваровиробники Миколаївщини, вони обмолотили 414,8 тис. га, а найбільший намолот на Одещині – 1 808 тис. тонн.

Аграрії Вінниччини, Запоріжжя, Київщини та Тернопільщини закінчили збирання гороху, повідомляє видання «Аграрії разом».

Збір ранніх зернових та зернобобових культур станом на кінець липня проведено на площі 2 672 тис. га при врожайності 42,2 ц/га. Нового врожаю аграрії намолотили 11 млн 224 тис. тонн зерна в т.ч.:

пшениці обмолочено 1816 тис. га (врожайність – 44,4 ц/га), намолочено 8063,1 тис. тонн; ячменю обмолочено 730,8 тис. га (врожайність – 39,4 ц/га), намолочено 2881,3 тис. тонн;гороху обмолочено 113,3 тис. га (врожайність – 24,7 ц/га), намолочено 280,1 тис. тонн.

Також триває збір озимого ріпаку, який обмолочено на площі 931,3 тис. га, намолочено 2497,5 тис. тонн насіння при урожайності 26,8 ц/га.

Агентство Телевидения Новости

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