Установки Gepard, дрони та багато іншого: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Німецький уряд оновив список переданої військової допомоги для Збройних сил України. До України прибули шість зенітних установок Gepard, понад 30 дронів, боєприпаси та додаткове обладнання.
Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на урядовий портал Німеччини.
до України надіслали:
10 шведських гусеничних всюдиходів підвищеної прохідности Bandvagn 206; 6 самохідних зенітних установок Gepard та понад 15 тисяч боєприпасів до них; 20 данських розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun; 5 захищених автомобілів для захисту кордонів;13 німецьких розвідувальних безпілотників Vector; 2688 димових артилерійських боєприпасів калібру 155 мм; 8 машин швидкої допомоги; 8 стоматологічних стерилізаторів.
Крім того, уряд Німеччини також заявив, що передасть ще понад 4,2 тисячі димових артилерійських боєприпасів, п’ять санітарних машин та два стоматологічні стерилізатори.