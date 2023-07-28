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Організовувала поширення пропагандистської преси в Ізюмі: директорка пошти йде під суд

Організовувала поширення пропагандистської преси в Ізюмі: директорка пошти йде під суд

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації м. Ізюм місцева мешканка пішла на співпрацю з ворогом.

До початку війни вона обіймала посаду начальника одного з відділень пошти в Ізюмі та мала достатній досвід роботи у зазначеному підприємстві в умовах незалежної України, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

До початку війни вона обіймала посаду начальника одного з відділень пошти в Ізюмі та мала достатній досвід роботи у зазначеному підприємстві в умовах незалежної України.

Жінка погодилась на пропозицію окупаційної влади та очолила вже одне з відділень так званого комунального підприємства «Почта Изюма», яке було створене на захопленій матеріально-технічній базі Харківської дирекції українського державного акціонерного товариства «Укрпошта».

Колаборантка організувала поширення серед населення Ізюмщини газет «Харьков Z» та «Комсомольская правда».

У них містились агітаційні матеріали, які мали на меті переконати українців, які є жителями окупованих територій, у тому, що рф не є їхнім ворогом, а російські військові нібито готові надавати підтримку людям.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 43-річної жінки за фактом пособництва в наданні засобів для здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нині обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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