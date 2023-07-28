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В серпні «Укренерго» не прогнозує аварійних відключень для споживачів: голова правління Кудрицький

В серпні «Укренерго» не прогнозує аварійних відключень для споживачів: голова правління Кудрицький

«Укренерго» не прогнозує застосування графіків аварійних відключень для споживачів в серпні, навіть попри те, що цей місяць буде важким для енергосистеми.

Дефіцит, який може утворитися через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків, можливо подолати за допомогою імпорту електроенергії з Європи.

Про це розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький на брифінгу в Kharkiv Media Hub.

«Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів.

Нам допоможе імпорт електроенергії з Європи. Ми, як оператор, забезпечуємо технічну можливість імпорту. Вона сьогодні існує в обсязі 1200 МВт, це більше потужності одного атомного блоку», – пояснив очільник «Укренерго».

Він зазначив, що ймовірність відключень в будь-якому регіоні напряму залежить від характеру та успішності атак ворога на енергетичну інфраструктуру. Але українці вже мають досвід, як готуватися до можливих обмежень електропостачання.

Агентство Телевидения Новости

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