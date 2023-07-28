Село Придонецьке Ізюмського району знову зі світлом

Ізюмський район: енергетики повернули світло до села Придонецьке.

Фахівці Ізюмського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відремонтували електромережу села Придонецьке Оскільської територіальної громади, повідомляє «Харківобленерго».

Як розповів начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, це невеличке село залишалося знеструмленим з самого початку війни.«Там небагато споживачів, але окрім них тепер з’явилася можливість заживлення і місцевого лісництва», – зазначив Віталій Борщ.

За його словами, зараз фахівці Ізюмського РЕМ працюють над відновленням електропостачання у селах Заводи та Вірнопілля цієї ж територіальної громади.

На те, щоб заживити ці населені пункти, знадобиться близько двох місяців.

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