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Наказував катувати цивільне населення Харківщини : підполковник з позивним «Морячок» перебуває у розшуку

Наказував катувати цивільне населення Харківщини : підполковник з позивним «Морячок» перебуває у розшуку

Встановлено, що 42-річний підполковник з позивним «Морячок» здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу рф під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району.

За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води.

Навіть все це російським військовим здалося недостатнім: двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

Крім того, вони примушували потерпілих «для профілактики» прибирати вулиці та копати окопи.

Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 42-річного російського військового за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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