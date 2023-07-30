У харківському метро затримали чоловіка з гранатою

На Харківщині до операторів спецлінії поліції 102 минулої доби зателефонували 1064 громадян.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб, повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1500 транспортних засобів.

На станції метро «Проспект Гагаріна» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 44-річного чоловіка, у якого вилучили гранату Ф-1.

Правоохоронці склали 10 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 1 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 4 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 633 воєнних злочинів, з яких найбільше 7871 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 693 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

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