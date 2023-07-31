Корегувальнику ракетного удару по харківському вишу «світить» довічне ув’язнення
Довічне ув’язнення загрожує агенту рф, який корегував ракетний удар по харківському вишу та житловому будинку.
Нагадаємо, 7 лютого 2023 року правоохоронці затримали російського агента, який причетний до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого, по одному з вищих навчальних закладів м. Харкова та по житловому будинку, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Чоловіка викрито біля будівлі пошкодженого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для «звіту» російським спецслужбам.
Ворожим агентом виявився 60-річний харків‘янин. За даними слідства, чоловік активно співпрацював з російською розвідкою.
На власному велосипеді він їздив по Харкову та збирав для представників країни-агресора інформацію про розташування блокпостів, укріплень сил оборони та місць дислокації ЗСУ.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому було повідомлено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою.