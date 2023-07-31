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Корегувальнику ракетного удару по харківському вишу «світить» довічне ув’язнення

Корегувальнику ракетного удару по харківському вишу «світить» довічне ув’язнення

Довічне ув’язнення загрожує агенту рф, який корегував ракетний удар по харківському вишу та житловому будинку.

Нагадаємо, 7 лютого 2023 року правоохоронці затримали російського агента, який причетний до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого, по одному з вищих навчальних закладів м. Харкова та по житловому будинку, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Чоловіка викрито біля будівлі пошкодженого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для «звіту» російським спецслужбам.

Ворожим агентом виявився 60-річний харків‘янин. За даними слідства, чоловік активно співпрацював з російською розвідкою.

На власному велосипеді він їздив по Харкову та збирав для представників країни-агресора інформацію про розташування блокпостів, укріплень сил оборони та місць дислокації ЗСУ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому було повідомлено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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