Гасіння пожеж та евакуація на висоті 45 метрів: харківські рятувальники отримали необхідну техніку

Автопарк харківського гарнізону ДСНС поповнився новою автодрабиною на базі вантажівки Volvo. За допомогою цієї техніки можна гасити пожежі та евакуювати постраждалих з висоти 45 метрів. Подарувала цю техніку українським рятувальникам Німеччина. Одне таке авто поїхало у Дніпро, одне залишилося у Харкові. ДСНСники, які пройшли тренінг з керування цими машинами, у захваті від можливостей обладнання.

Євген Солоницький, заступник начальника частини забезпечення та обслуговування аварійно-рятувального загону

Це вже вище ніж 9-поверховий будинок. Нею можна проводити аварійно-рятувальні роботи, рятувати потерпілих, там є спеціальна люлька, яка встановлюється на люльку підіймача, і можна одні людину спускати вниз без проблем.

Саме такою технікою довелося користуватися рятувальникам напередодні у Дніпрі, де ракетним ударом було зруйновано верхні поверхи висотної будівлі. За даними ДСНС, у Харкові висотна техніка потрібна при кожному третьому-четвертому виїзді на пожежу. Допомагав доправити в Україну спецтехніку професійний пожежний з Нюрнберга Нільс Таль, який працює пліч-о-пліч з харківськими надзвичайниками вже більше як рік. Каже, на таких машинах йому доводилося працювати тільки у Німеччині і у Харкові вони зараз доречні як ніколи, особливо на Салтівці.

Нільс Таль

Я вважаю, що цю драбину довжиною 45 метрів буде дуже добре застосовувати на Салтівці, бо там дуже велика забудова багатоповерхівками. Ще одна особливість – сама люлька може гуляти на 5 метрів у різні боки, вона дуже маніпулятивна. Це дуже зручно для рятування людей не тільки під час пожеж, а й після вибухів, щоб дістати людей з-під завалів. Можна цією драбиною дуже близько притулитися і вона може майже вертикально підійматися.

В Україні Нільсу довелося вже попрацювати багато де. Крім Харкова він побував на Донеччині та у Херсоні.

Нільс Таль

В Україні я був у Херсоні, у Куп’янську, у Костянтинівці поблизу Бахмута. Там завжди було багато роботи, але будівлі не високі. Усюди було багато роботи та постійні обстріли. У Херсоні рятували людей з води.

Нільс вважає за свій обов’язок допомагати у найгарячіших точках.

Роман Качанов, начальник ДПРЧ ГУ ДСНС в Харківській обл.

У кожного своя доля, у кожного свої цілі. І дехто, коли розуміє, що там дуже небезпечно – не іде. А він та людина, яка їде туди, де найбільш небезпечно, тому що він розуміє, що небагато людей туди поїдуть допомагати. І навіть пара рук його цінується набагато сильніше.

Зараз німецький рятувальник знов зібрався у Куп’янськ, де й досі не припиняються обстріли.





Агентство Телевидения Новости