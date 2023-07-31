Продовжуються протести в Батумі: автобус з росіянами закидали пляшками, затримали українку

Через прибуття корабля на акцію протесту в батумському порту зібралися студенти, опозиціонери та громадські активісти.

У грузинському порту Батумі автобус, в який наважилась сісти частина російських туристів з круїзного лайнера Astoria Grande, претестувальники закидали пляшками і яйцями, на акції протесту також затримали українку, повідомляє «Українська правда».

Журналісти з місця подій повідомляють, що більшість пасажирів усе ще перебувають на борту корабля.

Серед пасажирів лайнера – зірки телеканалу RU.TV, які підтримують війну рф проти України та російського президента путіна.

Зокрема, на борту присутній учасник марафону «Zа россию» на підтримку повномасштабного вторгнення рф в Україну, прихильник анексії Криму і висування путіна в президенти рф у 2018 році, а також колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, проти якого Україна запровадила санкції.

Також серед пасажирів лайнера російський музичний гурт «Тестостерон», який виступав перед військовослужбовцями ЗС рф у військовому госпіталі Міноборони росії в Нижньому Новгороді і Семенівським полком у Москві.

Ще один артист на Astoria Grande – це білорус Дмитрій Колдун, який давав концерт у так званій «ДНР» 2018 року і підтримує агресивну політику рф.

Агентство Телевидения Новости