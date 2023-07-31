Куп’янський напрямок: окупанти хочуть витіснити підрозділи ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл

На Куп’янському напрямку противник штурмував та шукав слабкі місця в обороні ЗСУ. Протягом тижня окупанти активно намагалися наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення підрозділів ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються вибити українських захисників з панівних висот, які там займають ЗСУ. Ключова задача загарбників зараз – відволікти сили з Бахмутського напрямку, де триває успішний контрнаступ.

Російські військові хочуть розпорошити сили ЗСУ на Куп’янський та Лиманський напрямки. Там тривають постійні атаки – протягом цього тижня атакували нескінченно, але наші всі атаки відбивають і вдається відкидати ворога назад в великими втратами.

За даними Ганни Маляр, протягом цього тижня втрати у ворога були не менші, ніж під час гарячих боїв у Бахмуті і на Бахмутському напрямку.

«Рф стягує на Схід професійні підрозділи: зараз там воюють їхні спецпризначенці, десантники. Разом з тим, якщо говорити про регулярну армію, ми спостерігаємо демотивацію і у нас є інформація від розвідки, що їхні командири змушені вдаватися вже до залякування, навіть смертю і розстрілом. Тому що є не поодинокі факти, коли їхні бійці відмовляються виконувати завдання», – розповіла заступниця міністра оборони України.

Агентство Телевидения Новости