Слобожанський напрямок: окупанти завдали авіаційного удару в районі села Уди на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 липня. 523 доба війни.

Протягом доби ворог завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Степного Сумської області та Удів на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, зокрема це Сеньківка, Тур’я, Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефодіївка, Ситне, Старикове, Могриця, Степок, Рясне Сумської області; Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону, успішно відбили атаки противника східніше Берестового Харківської області та біля Новоселівського Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки на Донеччині. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 3 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости