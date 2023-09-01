На Харківщині оголосили штормове попередження: синоптики попередили про дощі та грози

Вдень 1 вересня по Харкову та області та області очікуються грози. У західній половині області – значний дощ. Рівень небезпечності І, жовтий.

Про це повідомили у Харківському регіональному центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди по Харкову 1 вересня

Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вдень 28–30°.

Прогноз погоди по Харківській області 1 вересня

Мінлива хмарність. У західній половині області значний дощ. На решті території – невеликий короткочасний дощ, грози.

Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Температура повітря вдень 26–31°.

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