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На Харківщині оголосили штормове попередження: синоптики попередили про дощі та грози
Вдень 1 вересня по Харкову та області та області очікуються грози. У західній половині області – значний дощ. Рівень небезпечності І, жовтий.
Про це повідомили у Харківському регіональному центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди по Харкову 1 вересня
Мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря вдень 28–30°.
Прогноз погоди по Харківській області 1 вересня
Мінлива хмарність. У західній половині області значний дощ. На решті території – невеликий короткочасний дощ, грози.
Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Температура повітря вдень 26–31°.