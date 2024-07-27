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Цієї ночі над Україною було сбито ракету Х-59/69, «Форпост» та 11 БпЛА різних типів

Цієї ночі над Україною було сбито ракету Х-59/69, «Форпост» та 11 БпЛА різних типів

У ніч на 27 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області та чотирма ударними БпЛА «Shahed» із Приморсько-Ахтарська – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Усі цілі було збито силами та засобами Сил оборони України у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Київській областях.

Крім того, протягом минулої та за поточну добу протиповітряною обороною знищено ще вісім повітряних цілей на південному та північно-східному напрямках: 4 розвідувальні БпЛА «Supercam», 1 ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост», 1 БпЛА (тип встановлюється), 2 баражуючі боєприпаси «Ланцет», йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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