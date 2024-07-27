24 июля на брифинге пресс-секретарь МИД россии Мария Захарова объявила, что 27 июля в «днр» будет отмечаться трагическая дата – «День памяти детей-жертв войны в Донбассе». Ну и дальше пошла кремлевская пропаганда о том, что «в 2014 году киевский режим объявил настоящую войну на уничтожение …» и так далее. Повторять, что она сказала и опровергать циничную ложь бессмысленно, так как лживые обвинения Украины в преступлениях, совершенных самой российской военщиной в Украине, стали основой государственной политики современной россии.

Почему же на Донбассе до 2014 года не гибли под бомбами дети? Потому что там не было российских войск! Начав военную агрессию против Украины в феврале 2014 года, россия и сейчас продолжает захват украинских территорий военным путем. Ради этого российская армия сметает на своем пути украинские города и села, не обращая внимание гибель десятков тысяч людей, в том числе и детей. Но россия этого не видит, цинично называя убийства людей в Буче и других городах «постановками». Даже недавний ракетный расстрел Киева и детской больницы «Охмадит» российская пропаганда называют «постановкой!»

В лучших традициях кремлевской пропаганды М. Захарова обвиняет Украину в тех преступлениях, которые совершила и продолжает совершать российская армия в Украине. И это делается на глазах всего мира, как и ранее в Сирии, когда российские войска применили химическое оружие и погибло много детей. Но мир не отреагировал и не остановил агрессора. Лидеры тогда боролись не за мир и людей, а за ресурсы и сферы влияния. Может своевременно принятые меры к россии не привели бы к гибели тысячи детей в Украине и восьми миллионам беженцев из Украины по всему миру. О детях кто-нибудь думал?

Циничная российская пропаганда, пропитанная ложью о войне не остановится. Это инструмент кремля по удержанию российского населения в иллюзии благополучия и процветания благодаря бессменному диктатору. У цивилизованного мира достаточно сил и средств для остановки преднамеренных убийств населения Украины, в том числе и детей! Вопрос в политической воле и решительности. И касается он уже не столько Украины, сколько сохранения самой цивилизации.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1836

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