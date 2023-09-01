Війська рф застосували на Харківщині керовані авіабомби та РСЗВ

Триває 555 доба боротьби із широкомасштабною збройною агресією рф. Окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонних районах Харківщини: Куп‘янський, Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський.

Протягом доби ворог застосовував проти мирного населення керовані авіабомби та РСЗВ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

О 09:30 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю, складські приміщення та майстерня агрофірми.

О 10:30 ворог із РСЗВ завдав ударів по центральній частині Куп’янська – території автовокзалу, центрального ринку. Пошкоджено два житлових будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав вибухову травму та уламкові поранення 61-річний чоловік, стан середній.

Близько 14:15 у селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл (тип озброєння – КАБ), внаслідок якого пошкоджені два будинки.

О 15:08 у селі Копанки Борівської громади внаслідок обстрілу КАБами було пошкоджено 2 житлові будинки, отримав вибухову травму 49-річний чоловік.

О 17:55 у селі Западне Дворівчанської громади через обстріли окупантів горів житловий будинок. Постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС за добу обстежили 6,22 га території області, де знешкодили 73 вибухонебезпечні предмети. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС – 162 особи та 66 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости