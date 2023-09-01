Окупанти обстріляли Дворічанську громаду: горів будинок, без жертв

Протягом доби з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 46 оперативних виїздів, з яких:

26 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

14 – інші виїзди.

Протягом доби на Харківщині трапилась одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. У Куп’янському районі о 17:55 ворог завдав обстрілів по селі Западне Дворічанської територіальної громади. Загорілась трава на площі 0,1 га та житловий будинок на площі 50 кв. метрів. До місця події було направлено три відділення служби ДСНС. О 18:55 вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечних предмети.

Агентство Телевидения Новости