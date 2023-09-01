180 тисяч переселенців позбавлять виплат – Верещук

Майже 180 тисяч громадян України помилково отримують виплати як внутрішньо переміщені особи (ВПО), понад половина з них проживає за кордоном.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише Deutsche Welle.

За її словами верифікація ВПО засвідчила, що 109 тисяч з них проживають за кордоном і отримають виплати там, 10 тисяч зазначені в реєстрі як померлі й продовжують отримувати виплати. Також існують випадки, коли й батько і мати подали на виплати для одних й тих самих дітей. «Таких родин знайшли майже 60 тисяч», – наголосила Верещук.

Віцепрем’єрка зазначила, що виплати таким особам припинять. За її словами, сьогодні виплати для переселенців отримують 2 мільйони 600 тисяч осіб.

Цього року на виплати для ВПО потрібно 72 мільярди гривень

На початку серпня Верещук заявила, що для покриття цьогорічних виплат тимчасовим переселенцям Україні потрібно 72 мільярди гривень.

«У 2022 році було потрібно 57 мільярдів гривень. У 2023-му, за прогнозами, треба 72 мільярди гривень знайти державі, щоб виплатити всі належні виплати ВПО. Після оборони та безпеки це найбільша стаття видатків державного бюджету», – сказала Верещук.

За словами посадовиці, нині в Україні 4,9 мільйона офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Ще близько п’яти мільйонів українців перебувають за кордоном. «Аналіз Держприкордонслужби показує, що більше людей повертається, ніж тих, хто виїздить. І це добре для держави», – переконана Верещук.

Нині в Україні розмір допомоги на дорослу працюючу особу становить 2 тисячі гривень, на дитину або людину з інвалідністю – 3 тисячі гривень.

Агентство Телевидения Новости