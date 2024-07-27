Посварилася з подругою, пішла до лісу заспокоїтися та заблукала: на Харківщині поліція розшукала зниклу дівчину

Поліцейські Харкова оперативно розшукали зниклу дівчину у лісосмузі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

26 липня до поліції надійшло повідомлення від 47-річної жінки щодо зникнення її 13-річної доньки.

Встановлено, що підліток пішла гуляти в лісосмугу неподалік від дому та загубилася, не знайшовши самостійно дорогу додому.

Розшукувана посварилася з подругою, тому вирішила піти до лісу заспокоїтися. Дівчина заблукала у лісосмузі, зателефонувала батькам та повідомила, що не може знайти дорогу додому. Через деякий час звʼязок із дівчиною обірвався, а мати звернулася по допомогу у пошуках доньки до поліції.

На пошуки підлітка були орієнтовані ювенальні поліцейські та весь особовий склад Харківського управління поліції № 1, поліцейські Управління патрульної поліції та працівники ДСНС.

Вжитими заходами дівчина була виявлена у лісосмузі.

Поліцейські провели з родиною профілактичні заходи, з метою недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости