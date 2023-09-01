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Турботливий зять: чоловік, який подарував награбоване своїй тещі, отримав вирок суду

Турботливий зять: чоловік, який подарував награбоване своїй тещі, отримав вирок суду

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 28-річного чоловіка у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори довели, що 26 червня цього року чоловік пограбував перехожого. Знаходячись у пішохідному тунелі біля одного з будинків по вул. Привокзальній у Харкові, зловмисник вдарив потерпілого по голові, від чого той впав на землю. Грабіжник витягнув з кишені своєї жертви телефон та готівку і, вдаривши чоловіка ще раз головою об стінку, втік з місця злочину.

У подальшому зловмисник подарував телефон, який витягнув у потерпілого, своїй тещі.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Він пояснив, що між ним і потерпілим, якого він раніше не знав, виник конфлікт, який переріс у бійку, а телефон зловмисник передав своїй родичці нібито на зберігання.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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