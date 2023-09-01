Нацгвардійці бригади «Спартан» знищили ворожу МТ-ЛБ (відео)

3 бригада оперативного призначення «Спартан» продовжує ведення наступальної операції на Запорізькому напрямку. Минулого тижня діями особового складу бригади в складі Сил оборони України було звільнено населений пункт Роботине та ліквідовано переважаючі сили противника.

Про це повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України.

Штурмові підрозділи бригади за підтримкою артилерійської групи просунулись на південний схід та закріпились для проведення подальших наступальних дій.

Також силами бригади «Спартан» було знищено ворожу МТ-ЛБ, корегування вогню було здійснено екіпажем БпЛА, а вогневе ураження було нанесено артилерійським вогнем з міномету.

За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України з 24.02.2022 по 31.08.2023 року окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України вже 8604 одиниць бойових броньованих машин.

Агентство Телевидения Новости