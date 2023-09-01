Відновлювати будинки в Золочівській громаді допомагатимуть французи

Золочівська громада починає співпрацю з французькими партнерами з міжнародної неурядової гуманітарної організації Action contre la Faim.

Про це повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Благодійники працюють за кількома основними напрямками:

– підтримка вимушених переселенців і людей, що потребують уваги, медичних установ;

– забезпечення ліками і матеріалами першої необхідності, засобами гігієни, надання послуг психологів;

– відновлення стабільного, якісного водопостачання і водовідведення на територіях, що постраждали від ворожих обстрілів.

Враховуючи, що на Золочівщині росіяни пошкодили сотні будинків, очільниками громади також обговорювалася можливість забезпечення населення будматеріалами для першочергових ремонтів. Зокрема, існує нагальна потреба в шифері.

За результатами зустрічі буде підписано Меморандум про співпрацю, сформовано перелік потреб, задоволення яких громада потребує найближчим часом.

Агентство Телевидения Новости