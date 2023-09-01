Невиконані роботи і недобросовісний підрядник — судитимуть підприємця, який незаконно «заробив» на ремонті однієї зі шкіл Харкова

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, у 2021 році між Управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо проведення капітального ремонту приміщень загальноосвітньої школи, розташованої на території вказаного району.

Підприємець, знаючи, що роботи виконані не у повному обсязі та не відповідають умовам договору, організував внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей. Підписавши документ, у якому містилися завищені дані щодо обсягів виконаних робіт, підприємець подав його до органу місцевого самоврядування.

У подальшому на підставі цього документа на рахунок підприємця перераховано близько 200 тис. грн бюджетних коштів, чим завдано збитків державі.

Досудове розслідування проводив ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області. Справу розглядатимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости