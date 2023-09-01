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Ображав та вчиняв сварки: за домашнє насильство жителю Харківщини загрожує до 2 років тюрми

Ображав та вчиняв сварки: за домашнє насильство жителю Харківщини загрожує до 2 років тюрми

Сімейний дебошир систематично ображав колишню співмешканку та погрожував їй фізичною розправою у присутності  неповнолітнього сина потерпілої.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області

Протягом останнього року 34-річний мешканець Красноградської ОТГ неодноразово притягувався судом до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Він погрожував фізичним насильством, принижував потерпілу та нецензурно висловлювався в її бік. Однак складені адміністративні протоколи та профілактичні бесіди не вплинули на кривдника.

За наявності доказової бази слідчим Красноградського райвідділу поліції за процесуального керівництва районної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує максимальне покарання строком до 2 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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