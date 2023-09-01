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Поранені два чоловіки: наслідки обстрілів Харківщини авіабомбами

Поранені два чоловіки: наслідки обстрілів Харківщини авіабомбами

Протягом минулої доби російські військові обстрілювали населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського, Богодухівьского, Харківського районів.

У селі Чернещина Борівської громади відбувся ворожий обстріл керованими авіабомбами. Пошкоджені будинки, будівля, складські приміщення агрофірми, повідомили в ГУНП Харківської області.

У Куп’янську пошкоджені житлові будинки, адмінбудівлі та нежитлові приміщення. Отримав поранення 61-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу керованою авіабомбою у селі Копанки Борівської громади пошкоджені житлові будинки. Постраждав 49-річний чоловік.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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