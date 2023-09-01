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Світоліна здобула перемогу над Павлюченковою у 2-му раунді US Open

Світоліна здобула перемогу над Павлюченковою у 2-му раунді US Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№26 WTA) пробилася до третього раунду на Відкритому чемпіонаті США.

У другому колі українка в непростому поєдинку здолала Анастасію Павлюченкову (№98 WTA), повідомляє sport.ua.

Еліна Світоліна (Україна) – Анастасія Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4.

Це був шостий матч між тенісистками, українка зрівняла рахунок особистих зустрічей. Еліна зіграла восьмий матч на стадії другого кола US Open і всьоме перемогла.

Світоліна виграла шостий матч поспіль у протистоянні з російськими тенісистками.

У наступному раунді переможниця матчу зіграє проти Патриції-Марії Тіг (№700 WTA) або Джессіки Пегули (№3 WTA).

Агентство Телевидения Новости

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